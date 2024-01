Biella e Cossato, UPBeduca presenta gli incontri gratuiti: al via la stagione 2024.

In occasione del termine delle festività UPBeduca riprende con gli incontri pomeridiani delle ore 16.00 che saranno accessibili gratuitamente, previo tesseramento.

Il programma di gennaio prevede conferenze sia nella sede di Biella che di Cossato: a Biella il martedì alle ore 16.00, presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio, in via Gramsci 14/A; mentre a Cossato presso la sede di UPBeduca, in via Martiri della Libertà 14.

Di seguito il programma e gli appuntamenti:

Biella

Martedì 9 gennaio “La vespa e le moto a Biella”, di Augusto Gaudino;

Martedì 16 gennaio “Riconoscere le ferite, le cicatrici emotive e i punti di forza da cui ripartire”, di Elena Tosatti;

Martedì 23 gennaio “La magia in Grecia e Roma antica”, di Maria Chiara Leone;

Martedì 30 gennaio “Il tempo Kadosh. Shabbat, il Sabato nella tradizione ebraica: significati e precetti”, di Ruth Cerruto.

Cossato

Mercoledì 10 gennaio “L’inno e la bandiera degli USA”, di Alberto Galazzo e Maurizio Regis;

Mercoledì 17 gennaio “Anna Bolena, la regina dei mille giorni”, di Antonella De Matto;

Mercoledì 24 gennaio “Alle origini della storiografia greca”, di Fulvio Confi;

Mercoledì 31 gennaio “Maria Stuarda di G. Donizetti: tra opera lirica e storia”, di Fulvio Morezzi.