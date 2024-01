Al Liceo del Cossatese e Vallestrona a “Meet the writer” ospite Alessandro Barbero

Apparentemente si tratta di un classico ciclo di incontri di presentazione di libri, ma la prima particolarità del progetto è che le diverse attività sono gestite dagli studenti, che si occupano di leggere i libri, formulare la scaletta delle domande, preparare i reading e gli eventuali altri intermezzi. Attraverso il confronto diretto con lo scrittore, gli studenti non solo hanno la possibilità comprendere meglio i significati più profondi del testo ma anche di conoscere meglio il mestiere dello scrittore.

Meet the writer ha anche un’altra particolarità, quella di aprire la scuola e le sue iniziative alla popolazione. Da sempre, infatti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla collaborazione con il Comune di Cossato e la sua Biblioteca civica, gli incontri sono liberi e rivolti ad un pubblico esterno al Liceo. Questo permette agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite, trasformandole in competenze e procedendo in modo più consapevole verso le scelte future.

Per l’anno scolastico in corso gli incontri pubblici, già calendarizzati presso la Sala Eventi “G. Pizzaguerra”, sono due: il primo si è tenuto il 2 dicembre 2023 e ha avuto come ospite Maddalena Vaglio Tanet; mentre il secondo si svolgerà il 19 febbraio 2024 e ci consentirà di conoscere il giornalista sportivo Riccardo Maria Cucchi. Storico commentatore radiofonico, già prima voce della nazionale italiana e conduttore de La domenica sportiva, presenterà il suo ultimo libro di recente pubblicazione “Un altro calcio è ancora possibile”. Nei mesi a seguire potremo confermare gli altri ospiti.

L’incontro con il prof. Alessandro Barbero, di venerdì 12 gennaio, diversamente da ciò a cui siamo abituati, si svolgerà invece presso l’Aula Magna del Liceo del Cossatese e Vallestrona e sarà riservato agli studenti, consapevoli del grande e meritato seguito che questo Autore può vantare.