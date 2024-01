Dal Nord Ovest - Giovane tenta di buttarsi dal balcone, ma gli agenti la fanno desistere

Personale del Commissariato “Madonna di Campagna” è intervenuto, nelle scorse ore, nel quartiere Aurora di Torino, a seguito della chiamata al 112 NUE di una persona che riferiva la presenza di una giovane donna seduta sulla ringhiera di un balcone da un’altezza di circa 10 metri.

Gli agenti in servizio di Volante raggiungevano nell’arco di pochissimi minuti l’indirizzo fornito alla Sala Radio della Questura, verificando l’attendibilità della segnalazione: mentre uno dei poliziotti instaurava dal basso un dialogo con la ragazza, tentando di farla desistere dal compiere gesti che avrebbero potuto metterne a rischio l’incolumità, il capopattuglia saliva al piano interessato, facendo accesso all’appartamento grazie a degli inquilini.

Grazie all’escamotage messo in atto, il poliziotto riusciva ad avvicinarsi alla giovane, che nel frattempo si muoveva in modo estremamente pericoloso sul bordo della ringhiera e, senza farsi vedere, con uno scatto fulmineo la metteva in salvo, portandola al riparo sul balcone. La giovane è stata successivamente affidata alle cure di personale del 118.