Servizio civile, il Consorzio IRIS cerca 2 volontari

Il centro per le famiglie del Consorzio IRIS, cerca 2 operatori volontari per il progetto “Supporto per il benessere” del servizio civile universale.

La sede del servizio è il centro per le famiglie di Biella (Via Caraccio 4). La durata è di 12 mesi, per un impegno di una media di 25 ore settimanali. E’ prevista un’indennità mensile di 507,30 euro.

Entro le 14 del 15 febbraio, le domande devono essere presentate esclusivamente online (sono richieste le credenziali spid) attraverso la piattaforma dol al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it .

Requisiti: età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti alla data della presentazione della domanda; diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi universitari.

I volontari aiuteranno orienteranno, informeranno ed accoglieranno i cittadini che hanno bisogno del centro per le famiglie e del consultorio, aiuteranno a gestire le campagne comunicative dello stesso centro, e collaboreranno con gli operatori nella realizzazione degli eventi per le famiglie.

Sono previsti 3 incontri di presentazione del progetto presso la sede di Via Caraccio 4: martedì 23 gennaio dalle 15 alle 17; lunedì 29 gennaio dalle 14 alle 16; giovedì 8 febbraio dalle 16 alle 18 presso la sede.

Per informazioni i numeri 3357875519-3336142527 (anche whatsapp) dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14; la mail serviziominorifamiglie@consorzioiris.net .

E si possono inoltre consultare i siti:

http://www.cittametropolitana.torino.it

http://www.politichegiovanili.gov.it