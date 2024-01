Borriana, dal Comune 2440 euro per le associazioni - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Borriana riconosce le attività culturali, ricreative, e sociali delle associazioni del paese (e non solo), in quanto favoriscono socializzazione ed aggregazione tra e contribuiscono all’organizzazione di feste patronali e civili.

Per questo motivo ha stanziato la somma di 2440 euro in favore di 7 associazioni, 4 di Borriana e 3 di altri paesi.

Quanto alle associazioni del paese, stesso contributo, pari a 410 euro per Pro Loco, Gruppo Alpini, Comitato Carnevalesco “Il Lido, la Tinca gobba dorata e il seguito di Borriana” (nata nel 2023). E per “El Chinchè”, associazione di volontariato che ha recentemente terminato un primo lotto dei lavori di restauro e recupero dell’Oratorio San Bernando, che hanno reso fruibile l’ex chiesetta per la collettività.

Quanto alle associazioni “straniere”, 150 euro per la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sandigliano, 600 per la Protezione Civile di Cerrione "La Bessa”, 50 per Avviso Pubblico, associazione che promuove la formazione civile contro le mafie.