rusnengo, dal Comune 1000 euro per l’Enoteca Regionale del Biellese e della Serra - Foto archivio newsbiella.it

La promozione a favore dei produttori vinicoli del territorio.

Questa la motivazione che il Comune di Brusnengo ha posto a fondamento della propria decisione di stanziare la somma di 1000 euro in favore della Enoteca Regionale del Biellese e della Serra, quale contributo per continuare l’importante attività di promozione per il Biellese svolta dall’Enoteca