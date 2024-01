A Cavaglià chiude la casetta dell’acqua: da lunedì 15 un nuovo impianto.

Si comunica che a partire da Giovedì 11 gennaio l'attuale distributore dell'acqua di Piazza Palatucci non sarà più in funzione. Il Comune invita gli utenti, che non avessero ancora provveduto, a svuotare la chiavetta in loro possesso, in quanto non sarà possibile utilizzarla o ricevere un rimborso.

Da Lunedi 15 Gennaio sarà in funzione il nuovo impianto presso il chiosco posto sulla stessa piazza (esclusivamente con moneta) e sabato 20 Gennaio alle ore 10.00 avrà luogo l'inaugurazione, durante la quale (fino alle ore 12.00) ci sarà la possibilità di acquistare le nuove tessere.

Si sottolinea che l'impianto potrà erogare acqua sia con il caricamento di moneta, sia con l'utilizzo della tessera, a partire da 20 gennaio.