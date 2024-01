Gaglianico, in consiglio comunale il raddoppio della Trossi

Gaglianico, in consiglio comunale il raddoppio dell Trossi

A Gaglianico è convocato il consiglio comunale per venerdì 12 gennaio alle ore 19.

All'ordine del giorno c'è il raddoppio della Trossi (Leggi il Raddoppio si farà), in particolare, per quanto riguarda il Comune di Gaglianico si discuterà della convenzione che disciplina la compartecipazione tecnico-finanziaria al progetto della Provincia di Biella che prevede il proprio intervento economico di 22mila euro annui, per trent’anni, necessario alla copertura dei lavori di illuminazione stradale, di propria competenza.