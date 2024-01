Equità fiscale, a Bioglio si fa il punto sul recupero dell'evasione

A fine anno, nel comune di Bioglio, è giunto il tempo di fare il punto anche sulle entrate da tributi comunali.

“Iniziamo con un grazie però dovuto alla nostra cittadinanza che ha dimostrato una grande collaborazione che per molti è consistita nel versamento puntuale dei tributi, per altri nel fornire l'evidenza degli avvenuti versamenti, per altri ancora nell'accettazione delle sanzioni e nel loro versamento – spiega il sindaco Stefano Ceffa - Grazie a queste diverse collaborazioni l'andamento delle entrate dopo il blocco dei recuperi imposti dalle norme nazionali al tempo del Covid hanno ripreso un ritmo puntuale a vantaggio di tutta la comunità. Grazie allora ai cittadini e ai proprietari delle seconde case che hanno consentito di raggiungere risultati importanti e ai funzionari comunali e di STAT che hanno operato con costanza e precisione e alla consigliera Celia Lodise che segue con scrupolo questo aspetto della nostra vita amministrativa”.

Questa la situazione, a partire dall'IMU. Al mese di settembre 2023, risultano i seguenti dati relativi ai residui attivi riguardanti le annualità dal 2019 ad oggi: il residuo 2019 attualmente in riscossione coattiva ammonta a 41.887.60 euro di 186.483 euro; il residuo 2020 residua 5668,57 euro di 186.483 euro; il residuo 2021 residua a 10,17 euro di 186.483 euro; il residuo 2022 residua a zero euro di 186.483 euro; gli incassi del primo semestre 2023 corrispondono al 50% del gettito previsto. Circa il recupero generale anni precedenti il residuo iniziale era 30.608,83 euro di cui residuano 29.388,38 euro.

“STAT ha attualmente emesso provvedimenti coattivi per complessivi euro 273.064,00 che hanno consentito il recupero dell'evasione degli anni precedenti e che il suo dispiego nei prossimi mesi consentirà il recupero integrale dell'IMU non versata – spiegano dal Comune - Complessivamente l'evasione IMU a Bioglio è stata abbattuta al 10% del gettito e siamo in pieno recupero coattivo. La media nazionale corrisponde al 27%. La collaborazione della cittadinanza e l'azione di STAT ha consentito di raggiungere livelli altissimi di contribuzione e di fedeltà fiscale”.

In relazione alla TARI, invece, il residuo 2019 è 0 euro di 110.000 euro; il residuo 2020 corrisponde a 35.614,10 euro di 110.000 euro; il residuo 2021 ammonta a 31.868,18 euro di 140000 euro; il residuo 2022 a soli 4.653,65 euro di 110000 euro; circa l’andamento delle riscossioni durante l’esercizio 2023 l’incasso è prossimo al 100%. Circa il recupero generale anni precedenti il residuo iniziale era 57.946,71 euro di cui residuano 57.739,56. euro.

“STAT ha attualmente emesso provvedimenti coattivi per complessivi euro 101.312,00Come per IMU si ritiene che con il passaggio alla coattiva i residui verranno azzerati – sottolinea il Comune - Complessivamente l'evasione TARI è stata abbattuta al 21% del gettito e siamo in pieno recupero Coattivo. La media nazionale corrisponde al 29%. A Bioglio la collaborazione della cittadinanza e l'azione di STAT ha consentito di raggiungere livelli altissimi di contribuzione in piena media regionale (20%)”.

“Giova evidenziare che il dato IMU è stato rilevato in una fase dove l’azione coattiva ha prodotto gli effetti auspicati recuperando una parte cospicua del residuo – continua la nota del Comune - TARI, al contrario, per sua natura, colpendo il contribuente che non di rado cambia residenza e talora è privo di patrimonio e non necessariamente coincide con il proprietario, ha richiesto una maggiore azione di coordinamento e ricerca e sta dispiegando in questi mesi i propri effetti. Nel mese di settembre, mese di avvio della riscossione, il ritmo di reversali relative al recupero IMU e TARI ha subito una significativa accelerazione. Mantenendo questo ritmo di incasso si suppone che in una dilatazione temporale contenuta si sarà recuperata la quasi totalità del pregresso avendo di fatto azzerato l’evasione nel corrente.Questa azione è stata possibile grazie ad un proficuo lavoro dell’ufficio ragioneria, anagrafe, tecnico e STAT servizi che nei fatti ha centrato le previsioni e il mandato ricevuto.Si evidenzia una minor velocità nelle entrate del coattivo in quanto il Comune ha deciso di autorizzare opportune dilazioni che dovrebbero comunque chiudersi entro il prossimo anno”.