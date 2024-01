Pallanuoto, 9 atleti di Dynamic In Sport Biella al raduno collegiale del Piemonte (foto dalla pagina Facebook In Sport Biella - Piscina M. Rivetti)

Nove atleti del team pallanuoto di Dynamic In Sport Biella hanno partecipato a metà dicembre al raduno collegiale piemontese under 16, valido anche come selezione della rappresentativa per il Trofeo delle Regioni, svoltosi a Ostia nei giorni scorsi. I due giorni di allenamenti a Torino hanno coinvolto i nati nelle annate 2008, 2009, 2010.

Presenti il coordinatore area tecnica delle squadre giovanili Riccardo Tempestini e l’allenatore della Nazionale under 16 Federico Mistrangelo. Hanno fatto parte dello staff per la selezione della rappresentativa Piemonte e Valle D’Aosta anche Ivan Vuksanovic, responsabile regionale per l’attività giovanile e i tecnici Mirko Remorini e Federico Tonda Roch, allenatori della rappresentativa.

Remorini è responsabile tecnico del settore pallanuoto di Dynamic In Sport Biella. Gli atleti biellesi che hanno partecipato al collegiale: Vittorio e Giacomo Todaro, Ettore Ciaravino, Riccardo Maffioletti, Stefano Raise, Mattia Brunago, Gregorio Fabbro, Nicolò Radice, Pietro Canuto.