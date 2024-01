Biella 4 Racing, inizia il nuovo anno: ecco quando sarà il “Remember Alberto Caligaris”

Le festività natalizie sono quasi terminate, e in casa Biella 4 Racing fervono i preparativi per la nuova stagione. Primo impegno, i Corsi “Prima Licenza” e “Regularity Rally”.

“Siamo ormai nella fase piena della preparazione dei nostri Corsi”, esordiscono i portacolori B4R, “che stanno suscitando interesse, specie quello che sarà dedicato alla nuova Regolarità a Media. Prima, però, ci sarà quello riservato all’ottenimento dell’attestato valido per il rilascio di quella che è definita Prima Licenza, fondamentale per quasi tutte le discipline automobilistiche su strada, ed è per questo che invitiamo tutti gli interessati a partecipare ad entrambi i nostri Corsi. A tenere le due lezioni che si svolgeranno il 23 e 25 gennaio presso il nostro ritrovo del Lorien Pub, a partire dalle ore 21.00, sarà Simone Bottega, figura molto conosciuta del rallysmo piemontese ed italiano, amico di Scuderia fin dalla nostra fondazione. Siamo molto felici di poter tornare a collaborare con lui”.

A seguire ci sarà quello incentrato sulla nuova Regolarità a Media. “Esattamente, nel mese di febbraio proponiamo il Corso dedicato alla nuova Regolarità a Media, che esordirà a tutti gli effetti quest’anno e che da poco ha svelato il suo regolamento. Saranno delle serate molto formative, perché tenute da un vero maestro del settore, che andremo a svelare non appena ci fisserà le giornate dedicate a noi a causa dei suoi molti impegni agonistici e professionali, ma è questione di giorni”.

Per chi volesse essere presente? “Basta contattarci ai numeri 3396842764 Andrea - 3922323033 Arianna - 3470077507 Luca, oppure tramite la nostra mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com, per poter ottenere qualsiasi informazione, chiarimento, costo, oppure per formalizzare la propria iscrizione”.

Ma le novità non finiscono qui. “No, infatti abbiamo svelato pochi giorni fa la data del nostro Remember Alberto Caligaris edizione 2024, che è stata fissata al 15 settembre. Non è mai facile trovare una collocazione in un calendario di eventi così fitto, ma crediamo che possa essere una data che accontenta i più, e puntiamo a migliorarci come sempre ed a offrire un evento sempre più coinvolgente ed appassionate. Un po’ di idee sono già al vaglio, ma per ora possiamo solo dire di fissare in agenda e non prendere impegni”.