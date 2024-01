Biella, TeamVolley apre la stagione 2024: Bear Wool Volley e giovanili.

Come da tradizione, il Bear Wool Volley ha contrassegnato l’inizio del nuovo anno per la pallavolo biellese. Il TeamVolley ha partecipato con tre formazioni, ottenendo buoni piazzamenti. In questi giorni, stanno riprendendo anche i vari campionati del nostro settore giovanile, che registra subito due belle vittorie. E mercoledì sera, il calendario offre altre due sfide importanti.

Di seguito i risultati per categoria:

UNDER18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – 8° posto

«Bicchiere mezzo pieno per la squadra – commenta coach Paolo SALUSSOLIA -. Chiudiamo con un ottavo posto, un buon piazzamento. Portiamo a casa notevoli passi avanti nella costruzione del gruppo e nell'affinamento del sistema: obiettivi primari della vigilia. Il punto di svolta è stato il terzo set del quarto di finale contro Almese, perso 17-19: siamo stati a un passettino dalle semifinali, da lì il contraccolpo psicologico ci ha impedito di essere pienamente efficaci contro avversari di alto livello. Come detto, l'esperienza resta positiva: se è vero che il bilancio parla di 3 vittorie e 3 sconfitte, va considerato l'aver pareggiato gli scontri con Volpiano (squadra che presenta 3 individualità di assoluto spessore), aver fatto una partita alla pari con Almese (squadra molto solida ed efficace), battuto Acqui Terme e ceduto a Futura Giovani. Questo è un buon punto di partenza per una crescita nella seconda parte di stagione, sia per tentare una rimonta in serie D (che ritengo non semplice ma alla portata), sia per un soddisfacente percorso in Under18».

Hanno partecipato: Allorto, Panaia, Damo, Floris, Macchieraldo, Fontana, Zignone, Cena, Gariazzo, Guzzo (L1), Vioglio (L2).

1a fase

Vol-Ley Academy Volpiano – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 1-2 (25-23/17-25/13-15)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Sant’Antonio 2-0 (25-13/25-14)

2a fase

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Pallavolo Acqui Terme 2-0 (25-14/25-19)

Volley Almese – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 2-1 (25-21/17-25/19-17)

Vol-Ley Academy Volpiano – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 2-0 (25-22/25-22)

Finale 7/8

Futura Volley Giovani Bianca – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 2-0 (25-17/25-15)

UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – 12° posto

Dice coach Marco ALLORTO: «La squadra si affacciava al torneo casalingo con l’ambizione di far bene dal punto di vista del gioco. Così è stato per la maggior parte delle partite disputate. Si è vista una buona intensità nelle prime due giornate, con match disputati contro squadre più fisicate e più attrezzate nel reparto di attacco. Purtroppo, l’ultima partita giocata un po’ sottotono (e complice un avversario degno della posizione), ci relega al 12° posto in classifica generale. Buone sono state le sensazioni di crescita del gruppo, la conferma di alcune individualità fanno sì che il giudizio complessivo sulla tre giorni nostrana sia positivo. Come tutte le edizioni, il torneo non si smentisce e regala un sacco di forti emozioni, che le ragazze si porteranno sempre con sé».

1a fase

DE MORI TEAMVOLLEY – Gs Pino Chieri76 Blu 2-1 (25-20/19-25/15-10)

Teamwork – DE MORI TEAMVOLLEY 1-2 (21-25/25-23/12-15)

2a fase

DE MORI TEAMVOLLEY – InVolley Piemonte 0-2 (18-25/19-25)

Isil Volley Almese – DE MORI TEAMVOLLEY 0-2 (22-25/21-25)

DE MORI TEAMVOLLEY – Unionvolley 2009 0-2 (23-25/19-25)

Finale 11/12

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Valenza 0-2 (25-27/17-25)

UNDER14

ANGELICO TEAMVOLLEY – 7° posto

Parla coach Ivan TURCICH: «L'obiettivo per le più piccoline della società era fare esperienza e così e stato. Abbiamo affrontato avversari molto più avanti di noi fisicamente, tecnicamente e tatticamente, ma le ragazze si sono difese molto bene. Si è vista una buona qualità di gioco, benché a tratti altalenante, ma è un buon punto di partenza per far bene anche nella seconda parte di campionato. Dobbiamo essere contenti del settimo posto conquistato, anche in considerazione del fatto che oltre metà squadra è un anno più giovane rispetto alla categoria».

1a fase

ANGELICO TEAMVOLLEY – Virtus Biella 2-0 (25-17/25-11)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Pallavolo Acqui Terme 0-2 (13-25/18-25)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Cus Collegno 0-2 (15-25/16-25)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Asd Pallavolo Montalto Dora 2-0 (25-17/25-22)

2a fase

InVolley Piemonte – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-0 (25-18/25-22)

Vbc Cassano Magnago – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-0 (25-15/25-15)

Finale 7/8

ANGELICO TEAMVOLLEY – Asd Pallavolo Montalto Dora 2-0 (25-12/25-20)

CAMPIONATI FIPAV

Under18

Mercoledì 10/1, ore 21 - PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under16

Domenica 7/1, Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Fisiokinetik Volley Gaglianico 3-0 (25-11/25-22/25-19)

Under14

Mercoledì 10/1, ore 18 – Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo

Under13

Domenica 7/1, Palestra S.M. “Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato Bianca – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (13-25/13-25/14-25)