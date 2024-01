Candelo, alla Biblioteca civica Livio Pozzo “La vela del pensiero”: i laboratori per bambini

Variegata e ricca di spunti l’attività della Biblioteca civica L. Pozzo, a Candelo, riprende a gennaio 2024 con i laboratori per bimbi, con il supporto di volontari e/o educatori.

Costante l’impegno di amministrazione e consiglio della Biblioteca, per valorizzare la cultura a Candelo con numerose attività: grazie al coinvolgimento di tanti volontari ed ex docenti, sono in programma 1 o due laboratori al mese su temi sempre diversi. Ci saranno anche le visite guidate della scuola dell’infanzia (12 circa fino a giugno) e le iniziative con la scuola elementare in collegamento con le insegnanti.

Il primo appuntamento di gennaio: sabato 13 “La vela del pensiero” dalle ore 10.00 alle ore 11.40 circa.

Mattia Calligari, docente/dirigente della scuola superiore Big Picture Learning di Biella e membro dell’Associazione Orizzonti Creativi, che collabora con la biblioteca di Candelo, ha ideato e conduce il laboratorio gratuito sulle emozioni “La vela del pensiero”, per bambini 6-8-9 anni, che si terrà nella biblioteca civica L. Pozzo di Candelo, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 10.00.

Le prenotazioni dovranno pervenire su prenotazione a ufficiocultura@comunedicandelo.it oppure tramite il nuovo servizio WhatsApp della biblioteca, al numero 015.253.5146 (max. gruppo 18 bimbi).

Il laboratorio è tutto basato sulle emozioni dei bambini. Si tratta di un'attività di educazione affettiva che insegna a riconoscere e a condividere le emozioni. Dopo l’ascolto della lettura animata, liberamente tratta dai libri di Anna LIenas, i bambini vengono invitati a raccontare qualcosa di loro.

Questa seconda fase consente a ciascuno di condividere esperienze emotive personali; permettendo di scoprire che, almeno qualche volta, tutti hanno provato paura o imbarazzo...

Nella terza fase le proprie riflessioni si trasformeranno in una “nuvola di colore” realizzata dai ragazzi stessi.