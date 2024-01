Biella, col nuovo anno ritorna la Fagiolata benefica della Croce Rossa

In occasione del Carnevale, numerose associazioni promuovono fagiolate ma particolarmente degna di nota per lo scopo benefico è quella allestita dal Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana e programmata per domenica 14 gennaio.

La preparazione inizia sin dalle prime ore del mattino con la scelta dei fagioli ai quali vengono aggiunti cotechino, alloro ed altri ingredienti, secondo una ricetta collaudata negli anni. Lo scopo benefico della manifestazione è il motivo fondamentale della partecipazione della gente e dell’infaticabile impegno dei volontari.

Per tutti l’invito è di raggiungere il cortile della sede C.R.I. di Biella in via Quintino Sella 61 alle 12, quando inizierà la distribuzione il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere le tante attività che il Comitato porta avanti sul territorio. La distribuzione della Fagiolata si svolgerà anche in caso di maltempo.