FAI BIELLA propone “Note per il FAI”, 4 concerti di musica da camera all’insegna del Made in Biella

La Delegazione FAI Biella è lieta di presentare la rassegna musicale “Note per il FAI”, 4 concerti di musica da camera curati e spiegati dal maestro Simone Delbene, e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un progetto artistico nato con lo scopo di far conoscere al vasto pubblico più contesti musicali, che seguendo una immaginaria linea temporale condurrà lo spettatore attraverso stili e linguaggi musicali diversi.

Ogni concerto sarà preceduto da una introduzione sulle tecniche e sui fraseggi utilizzati, per aiutare il pubblico a capire meglio ciò che andrà ad ascoltare, e rendendo così possibile una vera e propria immersione nel fascino e nella bellezza universale della musica. A rendere ancora più interessante la rassegna sarà il coinvolgimento e la collaborazione di talentuosi musicisti biellesi, riunitisi nell’ensemble “Biella Chamber Orchestra”, fondato da Enzo Leone e Simone Delbene, che proprio con questa rassegna inaugurerà la propria attività artistica.

Ospiti di prestigio per il concerto del 4 febbraio saranno i virtuosi del Sax4Tone, quartetto di Sax del Conservatorio G. Cantelli di Novara. La rassegna Note per il FAI è curata e diretta dal maestro Simone Delbene, classe 1995, virtuoso della tromba, vincitore di numerosi concorsi, con all’attivo una fitta attività concertistica in formazione diverse (duo con organo e con piccoli gruppi da camera); dal 2022 ha intrapreso lo studio della direzione d’orchestra sotto la guida del maestro Ennio Nicotra presso l’Ilya Musin Society.

“Con immenso piacere presento questa rassegna – spiega Simone Delbene - che vedrà protagonisti diversi musicisti biellesi in bellissimi luoghi presenti sul territorio di Biella e della sua provincia. Ho pensato a un’eterogeneità dei programmi presentati nei diversi concerti per avvicinare il pubblico a diversi stili e fraseggi musicali. Ringrazio la Delegazione FAI di Biella nella persona di Davide Furfaro per la fiducia e il supporto per il lavoro svolto affinché la rassegna prendesse forma e vita”.

Come suggerito dal maestro Delbene, a suggello del marchio biellese della rassegna, ogni concerto si terrà in un luogo simbolo del nostro territorio come Villa Flecchia di Magnano e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto “La nostra Delegazione – dichiara Davide Furfaro, Capo Delegazione FAI Biella - è orgogliosa di presentare al pubblico questo vero e proprio viaggio emozionante attraverso generi musicali diversi, che saranno interpretati con maestria e passione da giovani promesse della scena musicale. Oltre che a offrire un’occasione culturale di livello per il pubblico biellese, sono lieto che essa possa essere l’occasione non solo di celebrare il talento locale, ma anche di creare un'opportunità per i giovani artisti di esibirsi di fronte a un pubblico appassionato con cui condividere la propria arte. Desidero ringraziare caldamente il Maestro Delbene e tutti i musicisti che daranno vita alla rassegna, le sedi che ospiteranno i concerti, e naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha sostenuto e reso possibile questo straordinario momento di celebrazione della musica e del talento”.

Tutti i concerti si terranno la domenica pomeriggio alle ore 16,30, a eccezione del concerto conclusivo di venerdì 22 marzo alle ore 21.

Questi gli appuntamenti:

Domenica 21 gennaio, ore 16,30

Concerto degli Auguri Biella Chamber Orchestra Musiche di Vivaldi e Corelli

Domenica 4 febbraio, ore 16,30

Concerto di Carnevale – Un viaggio dal 900 ai giorni nostri Quartetto di Sax Conservatorio G. Cantelli – Novara Musiche di Gershwin, Piazzolla, Iturralde, Albéniz, Romero

Domenica 3 marzo, ore 16,30

Concerto Gioco di Colori Biella Chamber Orchestra Musiche di Glazunov, Elgar, Barber, Mendelssohn

Venerdì 22 marzo, ore 21

Concerto di Primavera Biella Chamber Orchestra Musiche di Vivaldi, Corelli, Haydn