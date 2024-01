Dopo la pausa natalizia riprendono i concerti del Biella Jazz Club

Riprendono i concerti del Biella Jazz Club dopo la pausa natalizia, martedì 9 gennaio alle 21,30 sale sul palco di Palazzo Ferrero il grande chitarrista Sandro Gibellini accompagnato da Riccardo Ruggieri al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria, come special guest al cantante inglese Eileina Dennis.

Sandro Gibellini è tra i chitarristi più apprezzati anche in ambito internazionale per le sue doti di eccellente solista e sensibile accompagnatore. Diventato molto presto un riferimento per tutti i musicisti venuti dopo di lui, non solo chitarristi, è da tempo considerato un pilastro del jazz italiano. Ha guidato diversi gruppi e ha suonato come sideman con musicisti Massimo Urbani, Larry Nocella, Al Grey, Larry Schneider, Dave Schnitter, Sal Nistico, Steve Grossmann, Gerry Mulligan, Lee Konitz, Woody Shaw, Jimmy Woodie, Kenny Barron, Buster Williams, Ben Riley, e molti altri, suonando nei principali festival in Europa, negli Stati Uniti e a Cuba.

La cantante Eileina Dennis è nata in Inghilterra ma risiede a New Orleans. Cresciuta nel mondo del gospel, il canto le è venuto naturale fin dalla più tenera età. Trasferitasi a Londra, è entrata in breve tempo a far parte della scena musicale dei club, collaborando anche come corista in sala di incisione con solisti di spicco come Randy Crawford e con artisti del mondo del gospel. In ambito jazzistico si è esibita negli Stati Uniti, in Marocco, in Brasile, a Singapore, a Taiwan, in Cina, Indonesia, Albania, Svizzera, Italia, Francia, Tailandia e Giappone. Nel 2002, è stata invitata al Long Beach Jazz Festival in California, per ricevere il premio “Best Performance of the Year and Award for Excellence in Jazz Music - “Jazz Female Vocalist of the Year”. In ambito pop ha collaborato con artisti come Zucchero e Giorgia. La sua voce unica ha persino attirato l'attenzione della leggendaria Joni Mitchell, che in occasione di una convention negli Stati Uniti si è complimentata con Eileina Dennis per la sua straordinaria voce e il suo talento.

Il pianista Riccardo Ruggieri è stato leader di diversi gruppi a suo nome che vedevano al suo interno musicisti come Carlo Atti, Emanuele Cisi, Gary Bartz Greg Hutchinson, Paolo Porta, ecc. Come sideman ha collaborato con musicisti come Harold Land, Larry Nocella, Steve Grossman, Gary Bartz, Billy Hart, Jimmy Owens, Pietro Tonolo, Luigi Bonafede, Rachel Gould, Tony Scott e molti altri.

Il contrabbassista Alessandro Maiorino ha partecipato a rassegne e festival internazionali con musicisti del calibro di Enrico Rava, Paolo Fresu, Steve Grossman, Billy Hart, Larry Schneider, Gary Bartz, Paul Jeffrey, Pietro Tonolo, Dado Moroni, Roberto Gatto, Flavio Boltro… Enzo Zirilli è considerato uno dei più versatili e creativi batteristi dell’attuale scena musicale internazionale. Collaborazioni: Larry Nocella, Peter Bernstein, Tom Harrell, George Garzone, James Moody, Enrico Pieranunzi, Dado Moroni, Hal Stein, Benny Bailey, Flavio Boltro, Bob Mintzer, Enrico Pieranunzi, Ares Tavolazzi, George Garzone, Ira Coleman, Antonio Faraò, ecc. Da segnalare l’evento speciale di mercoledì 10 gennaio con il Maxx Furian Trio per la presentazione del nuovo album “Back Home”. Maxx Furian torna al jazz club con Federico Malaman al basso e Leo Dalla Cort al pianoforte