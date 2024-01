A Ronco Biellese torna l'arte delle Terrecotte

Inizia il nuovo anno e la Scuola delle Terrecotte parte subito con 3 corsi, per chi si vuole approcciare alla lavorazione e decorazione dell’argilla. Sempre la sera, 20:30-23:00, il lunedì e il venerdì sono dedicati al tornio, con Valeria Tonella e Diana Callea, mentre il mercoledì sarà Cinzia Petraroli a introdurre alla manipolazione e decorazione dell’argilla.

“Lavorare l'argilla al tornio è una vera arte!” – dichiara Diana. “Si può plasmare l'argilla con le mani per ottenere un oggetto oppure essere concentrati sul gesto e sperimentare quello che succede tra mani e argilla” aggiunge Valeria, che nella lavorazione al tornio riconosce l’essenza dello zen. In entrambi i casi creare qualcosa con le proprie mani e cimentarsi con un'arte tanto antica sarà una grande l'esperienza. “Anche lavorando solo con le mani”, come ci dice Cinzia, “senza il tornio, si può esprimere la propria creatività, le tecniche sono diverse e ciascuno scoprirà quella più congeniale tra pizzicotto, colombino e lastra.

I manufatti saranno poi decorati con engobbi, smalti e cristalline, per ottenere gli effetti desiderati. Per informazioni: scuola.terre.ronco@gmail.com

Tutte le attività si svolgono a Ronco Biellese presso La Scuola delle Terrecotte, in Via Roma 20.