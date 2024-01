Valdilana, novità sulla raccolta domiciliare dei rifiuti: si raddoppia quella dell’organico

“Da settembre è stata modificata la raccolta domiciliare dei rifiuti, introducendo quella dell’organico in fase sperimentale. Questa nuova modalità introdotta sul territorio di Valdilana è in parte dovuta ad una prescrizione normativa, ma anche fortemente voluta da questa amministrazione che dall’inizio del mandato persegue l’obiettivo di incrementare la percentuale di rifiuto differenziato”. A scriverlo, in una nota stampa, il Comune.

E aggiunge: “Oltre all’aspetto ecologico, la buona gestione dei rifiuti da parte di tutti ha un importante ritorno economico: il costo per smaltire l’indifferenziato per il 2023 è pari a euro 149,75/tonnellata mentre il costo per il rifiuto organico è pari a euro 34,00/tonnellata. Viene da sé che meglio si differenzia più si risparmia. Questi primi mesi di attuazione del servizio hanno raggiunto buoni risultati grazie alla grande collaborazione degli uffici comunali, di COSRAB, di SEAB e della sensibilità dei molti cittadini che si sono dimostrati sempre attenti e scrupolosi. Inoltre la campagna di sensibilizzazione in merito al compostaggio ha incrementato gli utenti che ne fanno uso”.

“Questo, insieme ad una rimodulazione del servizio messo in atto da SEAB che ha acquisito parte dello studio, fatto dalla Società GESAP Consulting srl e proposta da questa amministrazione, ha prodotto una riduzione della spesa annuale del servizio che si attesta a euro 167.788,16 – sottolinea il Comune - Questo risultato consente di potenziare e perfezionare il servizio per i prossimi mesi senza aggravio di costi anzi, registrando ancora un buon margine di gestione che si attesta in euro 47.408,31. Tutti dati prodotti da COSRAB. Infatti, già dal mese di gennaio è stato variato il calendario con l’introduzione della raccolta dell’organico bisettimanale e la raccolta dell’indifferenziato settimanale”.

Il territorio, infatti, è suddiviso in due zone, non più quattro come prima, con giornate di raccolta diverse: località Valle Mosso, Soprana e Trivero zona A (Botto, Dosso, Cereie, Fila, Giardino, Grilletto, Mazza, Mazzucco, Molino, Polto, Ponzone, Pramorisio, Rivarolo, Vadano) con raccolta organico lunedì e giovedì e raccolta indifferenziato nella giornata di venerdì; località Mosso e Trivero zona B (Barbato, Barbero, Bulliana, Castello, Ferla, Ferrerò, Gioia, Guala, Lora, Marone, Oro, Piana, Pratrivero, Ronco, Rondò, Roveglio, Sant’Antonio, Sella, Vico, Zegna, Zoccolo, Via Marconi, viale Roma, Vill. Residenziale) con raccolta organico nelle giornate di martedì e venerdì e indifferenziato nella giornata di sabato.

“I calendari hanno subito alcune modifiche relativamente alle giornate di raccolta e sono quindi da visionare con attenzione – spiegano dal Comune - Sono disponibili presso gli sportelli tributi nei municipi, sotto il portico d'ingresso del Municipio in frazione Ronco, oppure scaricabili dal sito del comune di Valdilana nella sezione ambiente e rifiuti delle aree tematiche. Il programma è riferito ai primi sei mesi dell’anno 2024, ciò consentirà agli uffici competenti di effettuare le valutazioni e gli eventuali aggiustamenti da introdurre nei mesi successivi. Gli utenti che per diverse ragioni non sono ancora muniti di idoneo mastello per la raccolta dell’organico o coloro che sono interessati ad avviare il compostaggio domestico possono rivolgersi all'ufficio tributi ai seguenti numeri: 015 7592216 – 7592219 – 7592260 – 7592264. Gli uffici sono inoltre a disposizione per esigenze particolari che possano influire sul corretto conferimento dei rifiuti (ad esempio utenti possessori di seconde case non residenti e famiglie con anziani o neonati). Si ricorda che la modalità di raccolta domiciliare degli altri materiali (carta e plastica) rimangono invariati”.

Infine, i cittadini sono invitati a partecipare agli incontri previsti per spiegare il servizio. Le serate si svolgeranno: mercoledì 17 gennaio, alle 20.30, presso l’istituto Gae Aulenti di Mosso (anche on line) e venerdì 19 gennaio, alle 20.30, presso la sala polivalente di Baltigati.