Ternengo, approvate le aliquote IMU e IRPEF 2024

Con delibera di Giunta dello scorso 5 dicembre, il Comune di Ternengo ha approvato le aliquote IMU e IRPEF 2024.

Queste le aliquote IMU per quest’anno: 0,6% per le abitazione principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, e per i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione. 1,06% per i fabbricati (categoria catastale D ad eccezione della categoria D/10), per i fabbricati diversi da quelli precedenti, e per le aree fabbricabili. Esenzione per i terreni agricoli.

Quanto all’addizionale comunale IRPEF l’aliquota 2024 è dell’0,8%