Strona, avviso importante per la popolazione sulla raccolta rifiuti

Notizia importante dal comune di Strona. “Si avvisano i cittadini - si legge - che, come da calendario, la carta verrà ritirata il mercoledì ogni 15 giorni e non più il venerdì. Il vetro verrà raccolto il venerdì ogni 15 giorni e non più il mercoledì”.