Crevacuore, conclusi i lavori di messa in sicurezza e regimazione idrica in località Vignole

Si sono conclusi a Crevacuore i lavori di messa in sicurezza e regimazione idrica, in località Vignole, realizzati con il contributo tariffario del servizio idrico integrato ATO2 2020.

“Gli importanti interventi sono stati appaltati e coordinati dall’Unione Montana del Biellese Orientale, Area Tecnico - Manutentiva e Protezione Civile – spiega il sindaco Ermanno Raffo - I lavori sono stati aggiudicati ed eseguiti dall’Impresa Fratelli D'Ambrosio di Sagliano Micca. Il Comune esprime soddisfazione per l’intervento e per la perizia tecnica con cui è stato eseguito e ringrazia ATO 2 e Unione Montana Biellese Orientale per la preziosa collaborazione che ha consentito di mettere in sicurezza il versante che insiste su un lungo tratto di viabilità inter provinciale”.