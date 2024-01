Pollone, Polizia Locale gestita in convenzione con Camburzano e Sordevolo

Durante il Consiglio Comunale di Pollone dello scorso 13 dicembre l’Amministrazione ha esaminato la gestione associata della polizia locale in atto tra i Comuni di Camburzano e Sordevolo, riscontrando che la stessa ha migliorato il servizio nei territori di questi comuni in termini di efficacia, efficienza ed economicità, con vantaggio per gli stessi comuni e per la cittadinanza.

Per questo motivo il Consiglio ha approvato la bozza di convenzione con Camburzano e Sordevolo per estendere la gestione associata della polizia locale a Pollone.