Nell’ambito dell’azione di sostegno “una tantum” alle famiglie, il Comune di Magnano ha stanziato la somma 2.500 euro in favore delle famiglie residenti in paese per la frequenza della scuola primaria, della scuola secondaria di 1^ grado, per le classi 1^ e 2^ delle scuole superiori, e per i nuovi nati fino al compimento del 3^ anno di età al 31 dicembre 2023.