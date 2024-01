Miagliano guarda al 2024 con interventi sul territorio e iniziative per il turismo. E sulle elezioni...

Dopo aver chiuso l'anno corrente con importanti risultati, l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mognaz annuncia nuovi interventi che potranno avviarsi fin dal primo trimestre 2024, in quanto già inseriti negli strumenti programmatori e definiti sotto il profilo progettuale. Uno dei primi cantieri che sarà attivato deriva dall’ammissione a finanziamento al terzo bando vinto dal comune di Miagliano e promosso dal GAL Montagne Biellesi (progetto che vede anche la partecipazione dei paesi di Campiglia Cervo e Sagliano Micca).

Nello specifico verrà valorizzato un antico sentiero che collega Miagliano a Campiglia Cervo passando per i boschi di Sagliano Micca, unitamente al potenziamento e ampliamento del parco anfiteatro P.408 e dell’area fitness #Gymnasiumland. "L'obiettivo - commenta il vicesindaco Mauro Vinetti - va oltre alla mera riqualificazione di aree urbane e sentieri: vogliamo costruire un sistema territoriale che sia in grado di attrarre sempre più visitatori dall'esterno, e per far ciò dobbiamo dare senso e continuità alle opere che realizziamo affinché non rimangano fini a se stesse".

Prosegue poi il primo cittadino: "L’intenzione è di consolidare il nostro impegno presentandoci alle prossime elezioni e se troveremo il giusto consenso potremo proseguire, anche nel 2024, con ulteriori interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Opere forse meno popolari, ma la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio, di cui tutti parliamo, non possono che passare attraverso azioni come queste. E’ inoltre nostra intenzione evolvere sul fronte del programma di efficientamento energetico delle strutture comunali avviato sin dal 2015”.