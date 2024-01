Pallavolo, Virtus Biella d'argento al Bear Wool con l'Under 14

Un Bear Wool Volley positivo per i colori della Virtus Biella, al via della 19ª edizione del torneo internazionale biellese con 4 squadre in tre categorie. Vediamo cosa è accaduto.

Under 14. Partiamo dalle più piccole: due squadre iscritte al torneo Under 14. In assenza della categoria Under 13, il gruppo più piccolo nerofucsia ha “assaggiato” la categoria superiore con innegabili difficoltà causate dalla differenza di età: Profoam Virtus Biella ha terminato all’ultimo posto con 5 sconfitte su 5, ma con delle belle prestazioni che indubbiamente serviranno come esperienza per il campionato di categoria in corso. Decisamente bene il gruppo delle più grandi: Numeraria Virtus ha giocato un grande torneo arrivando sino alla finalissima, poi persa contro la corazzata Acqui Terme. Nel girone eliminatorio le nerofucsia hanno chiuso il girone al primo posto battendo 2-0 il Parella Torino, 2-0 il Fenusma e 2-1 il Cassano, mentre contro l’InVolley Piemonte è arrivata una sconfitta 2-1. Nei quarti di finale tutto facile contro il Montalto Dora (2-0 con doppio 25-10) e in semifinale un capolavoro in rimonta contro il Parella Torino (2-1 con parziali 17-25, 25-23 e 15-12). Poi la finale: avanti 8-1 nel primo set, la Virtus è stata rimontata dall’Acqui e ha perso 25-20; più netto il secondo, chiuso dalle meritevoli avversarie 25-15. Percorso netto quello di Acqui che ha vinto tutti e 7 gli incontri disputati con il punteggio di 2-0.

Under 16. Due sconfitte 2-1 nella prima fase tarpano le ali alla squadra Acquatec Virtus Biella in un torneo che ha una formula che non perdona errori. Contro le svizzere dell'RTZ Basel non è stato sufficiente vincere il primo set (25-17): il 2-1 finale (25-11 e 15-10) ha portato alla prima sconfitta contro una squadra che poi ha chiuso al 4° posto. Questo lascia davvero tanto rammarico. Idem nel secondo incontro: sotto 1-0 (25-21) le nerofucsia hanno rimontato (25-22) perdendo poi di misura 16-14 il tie break. Con un successo la squadra sarebbe entrata tra le prime 16 nel tabellone degli ottavi di finale, invece si è trovata in 18ª posizione con obiettivo massimo il 17° posto: Acquatec alla fine ha poi chiuso al 19° battendo 2-0 il Gaglianico (18, 14), perdendo 2-0 con il Parella (15, 14) e infine sconfiggendo 2-1 in rimonta il Pino Chieri76 (21-25, 25-20, 16-14).

Under 18. Due nette sconfitte nel girone iniziale per Tri-Graf Virtus Biella: 2-0 (doppio 25-19) contro Pino Chieri, alla fine 9°; 2-0 (25-12, 25-13) contro Futura Volley Busto, alla fine 7°. Anche qui la formula non permette rientri e dunque le nerofucsia si trovano a giocare per ottenere 17° posto: obiettivo centrato con tre partite quasi perfette. Nella fase ad eliminazione diretta, infatti, vittorie nette contro Volley School Genova (12, 14) e contro Gaglianico (20, 18) e infine successo 2-1 contro Asti (25-22, 20-25, 15-12).