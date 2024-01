A Bielmonte lo sci è protagonista con il 1° Trofeo Nuova Assauto FOTO

Giornata di sport a Bielmonte per il 1° Trofeo Nuova Assauto, andato in scena nella giornata di oggi, 7 gennaio. Protagonista lo slalom speciale di sci. In gara tanti giovani tra le diverse categorie.

Nell'Under 16 Allievi maschile ha spiccato Federico Busi, seguito a ruota da Simone Guidetti e Tommaso Foglia. Nel femminile, è arrivata prima Sveva Auteri, a vantaggio di Alice Antonini e Giulia Perino.

Per l'Under 14 dei Ragazzi è giunta sul gradino più alto del podio la coppia formata da Pietro Gianotti e Giulia Rimoldi. Infine, tra i Cuccioli, vittorie per Achille Fava Piz e Clotilde Arfino e Adele Cacciati, giunte entrambe in prima posizione.