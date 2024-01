Riascoltati per voi: Deep Purple - Burn (1974)

Primo appuntamento di questo nuovo anno! Oggi, per la rubrica “Riascoltati per voi” vi racconto l’ottavo album in studio della band inglese Deep Purple, ossia Burn.

Cari lettori di NewBiella.it, oggi vi propongo un album che ha fatto sicuramente la storia della musica: l’album in questione è sicuramente di ottima caratura, ci sono suoni potenti e aggressivi, ci sono riff di chitarra che hanno fatto la storia dell’heavy metal e gli arrangiamenti sono tipici degli anni settanta. Oltre a tutto questo, si inizia a sperimentare e a cambiare. Nella band ci sono due nuovi ingressi: Coverdale per Gillan alla voce e Glenn Hughes al posto di Roger Glover nella sezione ritmica del basso (e voce). Il disco del 1974 rappresenta un punto di svolta per la band britannica: infatti, il quintetto inglese suona più blues, più rock and roll e molto più funky rispetto ai lavori precedenti.

L’album parte subito a manetta, la title track “Burn” è un brano hard rock dove tutti ci vanno giù pesante, il classico brano che ti fa venir voglia di alzare il volume a palla, non a caso è diventato un brano iconico per la band e con il passare degli anni ne è diventato il loro evergreen. Così come il capolavoro assoluto “Mistreated”, brano rock-blues con un testo drammatico. All’interno di “Burn” si possono ascoltare anche altre perle dal ritmo trascinante come “Might Just Take Your Life”, oppure la blues-rock “Lay Down, Stay Down”, in questo brano, Ian Paice si fa apprezzare per le sue doti di batterista!!!

Come dicevo in apertura dell’articolo, i Purple hanno voluto sperimentare, ne sono la prova “Sail Away” e “You Fool No One”, brani blues con un tocco di vero funky anni settanta, so cool! Ma non solo, l’album si chiude con “What's Goin' On Here”, un rock and roll che con quegli intermezzi di pianoforte fa di tutto per rimanerti in testa, mentre la traccia di chiusura è “A 200”, brano che fa alzare la puntina del giradischi in modo un po’ sperimentale per questo disco targato 1974.

A mio avviso “Burn" è un album straordinario, non arriverà mai ai livelli di perfezione del live “Made in Japan” o di “Machine Head”, però in questo album si possono sicuramente apprezzare le voci di Coverdale e Hughes le quali si combinano molto bene; i brani sono di ottima fattura con degli ottimi arrangiamenti; va be’ le schitarrate di Ritchie Blackmore sono praticamente scontate, qui si va sempre sul sicuro, le sue performance sono impressionanti come quelle del batterista Ian Paice, praticamente solo loro due valgono il prezzo del disco.

Se proprio devo trovarci un difetto, mi viene da dire che il brano "A" 200", è un po' troppo sperimentale, l’avrei magari inserito in qualche compilation futura, come inedito.

I miei brani preferiti sono: “Burn”, “Might Just Take Your Life “, “Lay Down, Stay Down”, “Sail Away” e “Mistreated”. Voto: 8,5

Tracce: 1) Burn – 6:00 2) Might Just Take Your Life – 4:36 3) Lay Down, Stay Down – 4:15 4) Sail Away – 5:48 5) You Fool No One – 4:47 6) What’s Goin' on Here – 4:55 7) Mistreated – 7:25 8) A 200 – 3:51 Durata: 41 minuti.

Formazione: David Coverdale (voce); Ritchie Blackmore (chitarra); Jon Lord (tastiere); Glenn Hughes (basso e voce); Ian Paice - batteria

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Burn” ma anche dei Deep Purple e della loro musica. Vi aspetto alla prossima recensione…