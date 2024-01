Castelletto Cervo, “Il Comune La Casa dei Cittadini” analizza il 2023 del paese

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il gruppo consiliare di Castelletto Cervo “Il Comune La Casa dei Cittadini” vuole tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso.

Abbiamo potuto notare che il paese, grazie ai fondi provenienti dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Renzo Selva, è stato un grande cantiere e presumibilmente lo sarà ancora, ma rimaniamo basiti come tantissimi nostri concittadini per le lungaggini che si susseguono di giorno in giorno.

Abbiamo più volte scritto e-mail per avere delucidazioni ma di notizie ne abbiamo avute poche finora. Speriamo solo che la posta "importante" venga letta.

L'installazione del semaforo in frazione Garella non ha portato i frutti sperati poiché più volte ci è stato riferito che la velocità continua ad essere elevata; un semaforo che scattasse superando un limite di velocità avrebbe potuto essere la soluzione.

Al centro del paese finalmente i marciapiedi sono conclusi ma resta ancora aperto il cantiere del muro della chiesa. Siamo in attesa di notizie per la riapertura della strada sottostante che avrebbe dovuto essere entro Natale. Una parte della pista ciclabile è stata sistemata ma sinceramente siamo sicuri che i colori usati, fra 6 mesi non cominceranno a sbiadirsi e quindi necessari di manutenzione?

Evidenziamo anche la situazione della pulizia del verde che vede un solo cantoniere girare tutto il paese. Avevamo proposto il bando "cantieri over 58", strumento per reintegrare le persone nel mondo del lavoro e pagato quasi interamente dalla Regione (copertura assicurativa a carico del comune), ma ci era stato detto che erano attivi altri progetti. Sinceramente assieme al cantoniere non vediamo mai nessuno, una cosa però l'abbiamo notata finalmente dopo una delle nostre segnalazioni: davanti al municipio la zona è stata ripulita.

Vogliamo anche porre i migliori auguri di buon anno a tutti i nostri concittadini, rassicurandoli che le segnalazioni che ci sono arrivate e continuano ad arrivare non cadranno nel vuoto.

Un sincero in bocca al lupo alla nuova attività "Riso Dama" e un ringraziamento alla Signora Franca Fontanella per l’omaggio all'arma dei carabinieri e allo stesso modo un ringraziamento anche al Signora Faustino Magagna per il presepe donato sempre all'arma".