Una cena per raccogliere fondi per il carcere di Biella. È l'iniziativa messa in campo da Hope Club, in collaborazione con il Coordinamento Antifascista e il Tavolo Carcere e in programma alle 20 di sabato 13 gennaio all'oratorio di San Biagio di via Rosselli, a Biella. Per info: 345.0510874 o 327.2315060.