Un grande ritorno al Biella Jazz Club per l’evento speciale di mercoledì 10 gennaio alle 21.30 , il batterista milanese Maxx Furian presenta inl nuovo lavoro discografico “Back Home”. La band “stellare” con il grande bassista vicentino Federico Malaman e il giovane talento al pianoforte Leo Dalla Cort.

Il bandleader Furian presenta così il nuovo progetto musicale: “Questo progetto rappresenta un altro grande traguardo dopo 38 anni di carriera durante i quali ho potuto spaziare in molti generi musicali e ho avuto la fortuna di prendere parte a grandi esperienze. “Back Home” è la rappresentazione del mio vissuto. I brani scelti rappresentano il periodo della mia adolescenza musicale. Sono brani a cui sono affezionato e che mi hanno formato sia come musicista sia come uomo”. Maxx Furian nasce a Milano nel 1966, ma nel 93 Maxx si sposta a Los Angeles per studiare con Chad Wakerman. Nel marzo del 2002 ha partecipato al Memorial Tribute a Jeff Porcaro a Koblenz, in Germania.

In campo jazzistico ha collaborato e collabora tuttora con Randy Brecker, Antonio Faraò, Mike Manieri,Paolo Birro, Ada Rovatti, Jeff Berlin , Paolo Fresu, Janek Gwizdala, Bob Mintzer Othello Molineaux, Mauro Negri, Mattia Cigalini, Marco Ricci, Tullio Ricci, Alberto Tafuri, Micheal Blake,Robert, Perico Sambeat, Mark Nightingale, Emanuele Cisi, Aldo Mella, Andrea Dulbecco, Enrico Rava, Furio Di Castri, Horacio "el negro"Hernandez, Mike Stern, Flavio Boltro, Sonny Taylor, Laura Fedele, Massimo Moriconi, Marco Bianchi, Gigi Ciffarelli, e molti altri.

Un'altra spettacolare formazione con cui suona è "La Drummeria" che vede protagonisti 5 batteristi di grande livello suonare senza altri strumenti. Fonda nel 2010 una formazione a suo nome "Maxx Furian Timelin3" con Malaman e Bonacasa e inizia a portare in giro il progetto. Altri recenti progetti sono"Andrea Dulbecco Trio" (Tacchi,Furian), "The Thieves" (T.Ricci,M.Ricci,Tafuri,Furian) e Liquid Places (Negri,Birro,Senni,Furian). In ambito Pop ha collaborato con Laura Pausini, Nek, 883, Max Pezzali, Franco Battiato, Patty Pravo, Enzo Jannacci, Rossana Casale, Paola e Chiara, Luca Jurman, Fabio Concato e Ornella Vanoni. Federico Malaman Bassista, contrabbassista e arrangiatore, si è diplomato in contrabbasso nel 2000 presso il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona.

Giovanissimo, ha iniziato a lavorare con la Big Band di Paolo Belli come bassista e arrangiatore in importanti programmi televisivi italiani RAI: “Ballando con le stelle”, “Telethon”,” Torno Sabato”. Forte di una straordinaria versatilità̀, Federico è si affermato come session man apprezzato e richiesto, accompagnando in tour artisti italiani acclamati come Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Antonella Ruggiero, Paolo Belli. Allo stesso tempo, ha guadagnato autorevolezza come virtuoso di riferimento del basso elettrico nella più̀ attuale scena jazz, fusion e progressive internazionale. Musicista creativo e instancabile, Federico continua a essere diviso tra dischi, studio di registrazione, festival, rassegne, programmi TV e fiere internazionali di musica.

Assolutamente di rilievo la popolarità̀ di Federico sul Web: grazie al suo stupefacente virtuosismo, unito ad un’innata simpatia e capacità comunicativa, Federico Malaman è diventato una vera star, imponendosi come didatta di spicco e musicista tra i più̀ seguiti della rete. Nel suo viaggio musicale Federico ha avuto avuto l’onore di suonare, tra i tanti, con George Benson, Solomon Burke, Wilson Pickett, Al Jarreau, Kid Creole, Zucchero, Lucio Dalla, Ron, Renato Zero, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Giorgia, Gianna Nannini, Fabio Concato, Marcus Miller, Virgil Donati, Victor Wooten, Billy F. Gibbons (ZZ Top), Jean-Paul “Bluey” Maunick (Incognito), David Garfield, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Stef Burns, Andrea Braido, Maxx Furian, Christian Meyer, Alfredo Golino, Ellade Bandini, Ada Rovatti e moltissimi altri artisti. Per martedì 16 gennaio è attesa la cantante Sara Grassi con il suo quartetto.