Provano a superare le casse con tre televisori ma vengono scoperti e si danno alla fuga

Cercano di oltrepassare le casse con tre televisori, un giubbotto, pentole e altri generi alimentari ma vengono scoperti. È quanto sarebbe successo ieri, stando alle prime ricostruzioni, nel centro commerciale di Vigliano Biellese.

Una volta dato l'allarme, i membri della banda hanno abbandonato la refurtiva e sono scappati a bordo di un'automobile. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. La merce, ancora integra dal valore di circa 1500 euro, è stata restituita alla direzione. Gli accertamenti sono in corso per dare un volto ai responsabili del tentato furto.