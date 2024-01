Non si hanno notizie di lei da una settimana, ritrovata senza vita in casa: tragedia a Biella (foto di repertorio)

Sembra che da almeno una settimana non si avessero più notizie di lei. Poi la drammatica scoperta, in casa, dove è stata ritrovata senza vita una donna di 85 anni.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, all'arrivo di Vigili del Fuoco, sanitari e Carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti. Purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.

Sul posto anche il magistrato di turno. La salma è stata affidata all'impresa funebre, in attesa delle esequie.