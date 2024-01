Lutto cittadino a Bioglio per la scomparsa del sindaco emerito Mario Fiorio

Bioglio in lutto per la morte di Mario Fiorio, stimato e apprezzato sindaco emerito. Aveva 92 anni.

A ricordarlo, in queste ore, il primo cittadino Stefano Ceffa: “Mario è stato alla guida del nostro paese dal dicembre 1961 a tutto il 1964. Fino a quando ha potuto ha vissuto il suo paese che lo saluta proclamando il lutto cittadino per la giornata di lunedì quando alle 15 saranno celebrati i funerali. A Mario il grazie per il suo servizio e per il bene che ha sempre voluto al suo paese e alla sua famiglia, che lo ha accompagnato in questi anni e che ora lo piange. Il grazie della comunità di Bioglio per aver custodito uno dei suoi servitori più cari e le più sentite espressioni di cordoglio”.