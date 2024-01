Santuario di Graglia, luogo del Cuore nel Biellese aperto ai ritiri di meditazione

L'Associazione Progetto PienEssere APS è nata circa tre anni fa e ha cercato per diverso tempo un luogo dove contribuire a far nascere una cultura attenta alla spiritualità nella vita quotidiana. Nel Biellese sono tanti i luoghi dedicati alla spiritualità: santuari, monasteri, chiese di tante tradizioni, spirituali, un territorio ricco. Poter disporre di uno spazio in un luogo sacro dove sviluppare l’interesse verso le pratiche contemplative e dove poter dare un contributo al sorgere di una cultura che contribuisca a far nascere un nuovo stile di vita salutare, caratterizzato dal restituire bellezza, pienezza e saggezza del vivere nel qui e ora è stato fin dalla nascita di Progetto PienEssere APS uno dei desideri principali.

“I luoghi sacri conservano la memoria del Silenzio che ha caratterizzato i processi trasformativi e di guarigione di tante persone – spiega Marinella Visconti, presidente dell'Associazione Progetto PienEssere APS - Contribuire a sostenere la vitalità dei luoghi spirituali è per noi espressione di gentilezza, cura e rispetto di tutto il lavoro materiale e spirituale che è stato dedicato a quel particolare luogo. Il Santuario di Graglia oltre ad essere un luogo vivo e posto su una via di pellegrinaggio (sentiero d’Oropa) è un luogo di grande apertura spirituale e di accoglienza dove da tempo sono in atto gemellaggi ed incontri con tradizioni spirituali diverse grazie alla generosità del cuore di Don Eugenio Zampa. Il fermento del cuore è manifesto anche nella particolare attenzione che il santuario ha riservato all’associazione Progetto PienEssere APS e ai suoi intenti diventando per noi luogo del cuore e sostegno importante alla realizzabilità dei nostri progetti Da circa due anni l'associazione organizza ritiri di meditazione e formazione Mindfulness presso il Santuario ricevendo accoglienza, cura, attenzione e disponibilità a incontrare le diversità . Infinita gratitudine al Presidente della Fondazione Riccardo Lunardon, agli Amministratori, alla spudorata gentilezza di Virginia e a tutti coloro che permettono al Santuario di accogliere e contribuire a far sentire a casa ogni pellegrino”.