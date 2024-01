Occhieppo Inferiore, dal Polivalente “In ascolto delle nuove generazioni”

Tema dell’adolescenza al centro della serata “In ascolto delle nuove generazioni”, che si terrà venerdì 12 gennaio, alle 20:30 al Salone Polivalente Comunale di Occhieppo Inferiore, organizzata dal Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S., e rivolta a genitori di ragazzi adolescenti e preadolescenti, operatori, insegnanti e tutti gli adulti interessati.

Conduttore della serata il noto formatore e pedagogista Davide Fant, che è anche ricercatore e responsabile del servizio "anno unico" per il contrasto all'abbandono scolastico, ed autore di “Pedagogia Hip Hop”.

Fant cercherà di fornire strumenti per " mettersi in ascolto degli adolescenti", si soffermerà sui vissuti che possono provare ragazzi e ragazze di oggi. E rifletterà insieme al pubblico sull'opportunità di ripensare gli spazi educativi in famiglia, a scuola e nei contesti di vita dei ragazzi: nuovi spazi di respiro, desiderio e connessione con se stessi e il mondo.

“In ascolto delle nuove generazioni” per provare a rispondere a queste domande: l'origine del malessere degli adolescenti potrebbe derivare anche da una società che richiede di essere sempre più performativi, competitivi e attenti? Cosa possono fare gli adulti per accompagnare queste nuove generazioni?