A Cossato l'Associazione Banco di Beneficenza scende in campo al fianco delle famiglie in difficoltà

Far del bene ci fa bene, questo il motto dell'Associazione Banco di Beneficenza. Così, dando seguito alle intenzioni fatte al momento della prima distribuzione di prodotti freschi all’Emporio Alimentare di Biella, è di questi giorni la consegna di altri prodotti di prima necessità alle parrocchie di Cossato per dare supporto alle famiglie in difficoltà.

“Sappiamo che è solo una boccata di ossigeno visto il difficile momento che stiamo attraversando ma sicuramente è fatto con il cuore – spiegano dall'associazione - Rinnoviamo il ringraziamento a tutti i volontari che con la loro opera ci hanno permesso di poter fare del bene”.