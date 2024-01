Lessona, rinnovata la convenzione per il servizio mensa - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Lessona ha rinnovato per 5 anni l’affidamento alla So.Ri.So. (società in house partecipata dai Comuni di Lessona, Cossato, Candelo, Quaregna Cerreto, Gaglianico, Mottalciata) per il servizio di somministrazione pasti e gestione mense scolastiche.

La nuova convezione, in vigore dal gennaio di quest’anno al dicembre 2028, prevede che l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla società affidataria la differenza tra il valore complessivo dei pasti prodotti e quello pagato dai cittadini utenti del servizio.