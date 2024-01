Candelo, da domani cambia la viabilità su via del Cervo (foto di repertorio)

“Da domani, 8 gennaio, via del Cervo sarà a senso alternato con semaforo per una serie di lavori di allaccio alla rete fognaria di un privato”. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Il semaforo sarà attivo dalle 8 alle 18 da lunedì fino sabato 13 gennaio, salvo esigenze tecniche non prevedibili a priori. Se l'intervento dovesse essere ultimato in anticipo, la strada sarà riaperta anche prima delle previsioni. Nel caso, verranno diffusi pronti aggiornamenti non appena disponibili”.