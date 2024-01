Biella Corse, subito in pista a Pragelato FOTO

Inizia questo fine settimana la Stagione 2024 di Biella Corse. Un bel gruppo di piloti della Scuderia prendono infatti parte al primo appuntamento dell’Ice Challenge - Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024, che va in scena sabato 6 e domenica 7 a Pragelato, in provincia di Torino. Scorrendo l’affollato elenco iscritti della gara, il primo “Biella Corse” a prendere il via sarà Alessandro Negri, che gareggerà con la Subaru Impreza “di famiglia” (classe 6, raggruppamento 5) con il numero 14. Sulla stessa vettura, con il numero 14 B, il turno successivo entrerà invece in gara il papà Davide Negri, da tantissimi anni indiscusso protagonista del mondo delle gare su ghiaccio.

“Questa volta correremo uno contro l’altro” ha commentato Alessandro. “Ovviamente saremo in manche diverse ma … sarà una bella sfida!”. Più pragmatico papà Davide che ha detto soltanto “si, correremo tutti e due con la stessa macchina, così faremo l’assetto per Alessandro!”. Altri due piloti padre e figlio sono nell’elenco con il numero 28 e 28 B. Sono Alberto Secco e suo figlio Edoardo Secco, iscritti entrambi con un Polaris R2R RSI (classe 10, raggruppamento 6). Partirà però soltanto papà Alberto, perché Edoardo, promettente giovane fresco di patente, non ha ancora ricevuto la licenza. “L’iscrizione l’abbiamo fatta sperando la licenza arrivasse in tempo” ha spiegato Alberto; “purtroppo non è andata così. Pazienza, debutterà la prossima gara e probabilmente faremo tutta la stagione!”.

Poche posizioni più dietro, con il numero 67 B (perché divide la vettura con papà Ivo) partirà poi il primo dei due fratelli Cocino, Loris Cocino, che a Pragelato sarà in gara con una Peugeot 208 1600 R2 B (classe 1, raggruppamento 1). Ivan Cocino, invece, partirà con il numero 696 e sarà alla guida di un Kart Cross GHM (classe 9, raggruppamento 6).

“Il mio è un Kart Cross mosso da un motore Suzuki di 600 cc.” commenta Ivan; “mio fratello, invece, corre col suo Peugeot 1600 aspirato e conta di fare bella figura nella categoria 1, riservata alle vetture due ruote motrici con trazione anteriore”. Organizzato da BMG Motor Events, quello di Pragelato sarà, come già detto, un duplice appuntamento. Dopo le verifiche sportive e tecniche di venerdì, il primo round si correrà sabato mattina, 6 gennaio, a partire dalle ore 8:00. In programma ci sono le prove libere, le qualifiche e quindi, a partire dalle 9:30, le tre manches di gara.

Nel pomeriggio ci sarà un ulteriore turno di verifiche sportive e tecniche, questa volta per il secondo round, ovvero la gara di domenica, che si svolgerà con lo stesso programma del giorno precedente. Al termine, a partire dalle ore 15,30, lo spettacolare "Master King", la sfida uno contro uno dei migliori piloti della due giorni.