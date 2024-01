Intervista a Lino Spina: "Pantaloni uomo , l'arte di saperli scegliere per un'eleganza impeccabile!"

Lino, secondo la tua opinione, quanto importanza possiamo dare al pantalone nell'uso quotidiano?

Il mondo dei pantaloni da uomo è complesso e affascinante. Chi si approccia in maniera superficiale alla moda pensa che basti aprire l'armadio e prendere il primo paio di pantaloni che si trova. Sbagliato! Il pantalone va scelto con attenzione. Parliamo, infatti, di un capo che valorizza la figura o, quando selezionato senza fare attenzione alle peculiarità del modello, la affossa. Sembra facile: mi infilo un paio di pantaloni ed esco. Per andare dove? Vogliamo evidenziare un fisico atletico, oppure al contrario nascondere quei due chili di troppo? O semplicemente stare bene con noi stessi? Vogliamo stare comodi? Queste e molte domande ci poniamo - o ci dovremmo porre - inconsciamente quando ci vestiamo, e sì, anche quando scegliamo cosa indossare dalla cintola in giù.

Ci sono diversi tipi di vestibilità per diversi fisici?

Al di là delle tendenze, sono comunque tantissimi i modelli di pantaloni per uomo presenti sul mercato. Facciamo una rapida panoramica per capire quali sono, come sono fatti e a chi possono donare, oppure no. Tornando velocemente a ciò che è più in voga ora, un pantalone largo e lungo slancia per effetto ottico chi è già longilineo; per chi non lo è prevale invece la componente "baggy", che tende a schiacciare. Stessa cosa per chi ha qualche chilo di troppo: abbandonate quella credenza che chi ha un fisico abbondante debba necessariamente abbondare anche in termini di tessuto indossato per nascondere e camuffare le forme. Si ottiene in realtà l'effetto contrario, ovvero quello di sovraccaricare e allargare ulteriormente la figura. Meglio invece optare per modelli più asciutti, con i dovuti accorgimenti. Possiamo racchiudere gli slim e gli skinny. I primi, conosciuti anche come pantaloni a sigaretta, sono affusolati, partendo aderenti sulla coscia e arrivando con un fondo stretto, ma senza essere fascianti su polpaccio e caviglia. I secondi sono l'evoluzione estrema: aderentissimi, spesso elasticizzati, lasciano poco o nulla all'immaginazione.

Quali sono i pantaloni uomo giusti per ogni fisico?

Direi per esaltare il fisico con i vestiti giusti. È questa la chiave per avere un aspetto migliore e aumentare la sicurezza rispetto al proprio corpo. Una logica che consente di vivere al meglio l’abbigliamento senza sforzi, perché tutto sta nello scegliere i capi con attenzione. Vediamo quindi come selezionare i pantaloni uomo adatti al proprio fisico, distinguendo tra le principali tipologie.

Come trovare il pantalone uomo perfetto in base al corpo?

Spalle strette, linee più rotonde nella zona del torace e dello stomaco, gambe magre. È il ritratto degli uomini con il cosiddetto fisico ovale, che si valorizza allungando il busto, in modo da equilibrare le proporzioni. A questo scopo sono particolarmente indicati i pantaloni maschili con taglio slim fit e abbastanza lunghi da coprire tutta la caviglia. Consigliati anche i tessuti con fantasia gessata o, in generale, a righe verticali. L’ideale per avere una gamba otticamente più lunga, che distolga l’attenzione da pancia o fianchi importanti. Gli uomini con spalle larghe, fianchi stretti e vita sottile rientrano invece nella categoria dei fisici trapezoidali. Di solito un corpo di questo tipo presenta gambe dritte e snelle, ma non troppo magre. A questa combinazione si adatta pressoché ogni tipo di pantalone uomo, perché il corpo ha proporzioni ben bilanciate. Quindi via libera a colorazioni e fantasie preferite, a condizione di mantenere sempre un certo equilibrio. Se poi le gambe sono corte, meglio ricorrere ad un pantalone chino o ad uno slim fit, purché senza risvoltino. Da non confondere con quello trapezoidale, il fisico a triangolo rovesciato presenta spalle larghe e vita stretta. Di dimensioni ridotte anche il petto e i fianchi. A catturare l’attenzione, in questo caso, è la parte alta del corpo, che risulta complessivamente squilibrata. Ecco perché servono pantaloni non troppo aderenti, in grado di dare struttura alla gamba. Quindi no ai pantaloni uomo effetto skinny e sì ai regular fit. Sono da preferire quelli a sigaretta e, più in generale, i modelli non troppo stretti nella zona ginocchio. Quando le dimensioni di spalle e petto sono più strette rispetto a fianchi e vita, si parla di fisico a triangolo. Al contrario di quanto accade con i fisici a triangolo rovesciato, l’attenzione ricade nella zona della cintura e la parte inferiore del busto tende ad apparire più grande e sproporzionata. L’obiettivo dovrebbe essere quindi minimizzare i fianchi, in modo da portare una certa armonia nella figura. Ottimi i pantaloni per uomo regular fit, che per chi ha le gambe non molto lunghe dovranno essere necessariamente senza risvolti per evitare di spezzare otticamente la parte inferiore del corpo.

Quali sono i tuoi preferiti per consigliare i lettori?

Senza dubbio quello che sta tornando fortemente alla ribalta, ovvero il pantalone con le pinces, perché aiuta a slanciare la figura e a esaltare le forme dell'uomo che lo indossa, con quel tocco retrò che vede le pinces come un dettaglio appartenente al passato ma reinterpretato in chiave moderna. Questo tipo di pantalone è particolarmente adatto a chi ha una corporatura più robusta, in quanto le pinces creano un effetto di allungamento e slancio. Inoltre, i pantaloni con le pinces sono molto versatili e si adattano a diverse occasioni, sia formali che casual. Un altro modello che consiglio sono i pantaloni chino, che sono caratterizzati da una vestibilità più slim e una linea dritta. Questi pantaloni sono perfetti per un look casual chic e si abbinano bene a camicie o maglie. Sono adatti a diverse tipologie di fisico, ma in particolare valorizzano le gambe più snelle.

Per chi preferisce un look più sportivo, consiglio i pantaloni cargo. Questi pantaloni sono caratterizzati da tasche laterali e una vestibilità più ampia. Sono ideali per un look casual e si abbinano bene a magliette o felpe. Sono adatti a diverse tipologie di fisico, ma in particolare valorizzano le gambe più muscolose.

Infine, non posso non menzionare i classici jeans. I jeans sono un capo intramontabile e si adattano a qualsiasi tipo di fisico. Scegliere il giusto modello di jeans dipende principalmente dal proprio gusto personale e dallo stile che si desidera creare. Ci sono diverse vestibilità disponibili, come slim, straight, bootcut o skinny, ognuna delle quali ha le sue caratteristiche e si adatta a diverse tipologie di fisico.