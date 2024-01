BonTonTeen "Galateo del profumo: L'arte di esprimere stile e personalità attraverso le fragranze"

Il modo di essere di una persona non è solo determinato dal suo modo di vestire e di affrontare il mondo, ma è anche completato dal profumo che indossa e lascia un'impronta nei ricordi di chi la incontra. Nessun profumo dovrebbe mai entrare in una stanza prima della persona che lo indossa.

Spesso è una questione di cultura e abitudini, che variano da paese a paese: se in Giappone mettere più di una goccia di profumo è considerato maleducato e in Brasile, al contrario, è consuetudine esagerare, si consiglia comunque di usarlo con moderazione e, mai e poi mai, di andare a pranzo inondati di profumo. Provate ad immaginare cosa significhi sedersi a un tavolo dove ognuno, anche solo per un po', ha esagerato con la propria fragranza, quando gli aromi del cibo, in questo caso alterati, si mescolano con note più o meno compatibili e intense indossate dai commensali.