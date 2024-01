Con l'auto finisce contro una pianta, presente in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 18.30, a Cossato, lungo la strada per Castelletto Cervo.

Fortunatamente nell'impatto il guidatore, un uomo di 46 anni, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la rimozione dell'albero, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.