Con i lampeggianti lo convince a fermarsi con l'auto, poi lo colpisce al volto: ferito un giovane

Disavventura per un giovane biellese. Stando al suo racconto, fornito ai Carabinieri, un automobilista lo avrebbe convinto a fermarsi con il proprio mezzo dopo che questi li aveva lampeggiato dietro. “Ho accostato perchè pensavo che avesse bisogno di auto – avrebbe spiegato – ma una volta sceso dall'auto quest'uomo mi ha colpito al volto ed è scappato via”.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al ragazzo, poi portato in ospedale per le cure del caso. Sono in corso i dovuti accertamenti per identificare il presunto aggressore. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di ieri, 5 gennaio, nei pressi del cimitero di Vigliano Biellese.