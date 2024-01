Cade con gli sci a Bielmonte, bambino di 10 anni finisce in ospedale VIDEO

Cade con gli sci a Bielmonte, bambino di 10 anni finisce in ospedale (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Incidente sulle piste da sci di Bielmonte. Stando alle prime informazioni raccolte, un bambino di circa 10 anni sarebbe caduto mentre stava sciando sul percorso del Monte Cerchio. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, 6 gennaio.

Il piccolo sciatore avrebbe riportato una sospetta frattura ad un gamba. In breve tempo, è stato assistito dal personale del Soccorso Piste di Bielmonte, fino all'arrivo del personale medico, giunto sul posto con l'elisoccorso. In seguito, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.

In video (realizzato da Lalla Lalla) il sorvolo dell'elisoccorso nell'alto Biellese.