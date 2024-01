Obiettivo sabato in visita a Bagneri: uno scorcio della via principale.

Il 16 ottobre 2021 il gruppo fotografico biellese si trova a Bagneri, iconica frazione di Muzzano, per catturare gli anfratti della località biellese.

“Approfittando di una bella giornata autunnale abbiamo pensato di visitare il borgo, attirati dalla curiosità di poter osservare le opere in pietra di Cecilia Martin Birsa. Dopo un primo tratto a piedi, scendendo dal Tracciolino, non poteva mancare una sosta alla Madonna del Piumin, la grande statua in bronzo che spesso viene adornata di fiori colti lungo il cammino”.

Arrivati nel piccolo borgo, i fotografi osservano con curiosità tutto ciò che li circonda, alla ricerca di un particolare, o un’inquadratura che possa catturare il connubio fra umanità e natura. L’escursione rivela un luogo antico, in cui il tempo sembra rallentare e il ritmo delle giornate susseguirsi più lentamente. Gli abitanti rivelano gli antichi mestieri e mantengono intatti boschi, paesaggi e corsi d’acqua.

Di seguito la galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-elvo/nggallery/obiettivo-sabato/bagneri-muzzano





Lo scatto

La foto ritrae la viuzza principale e l’inquadratura ha permesso di inquadrare le assolate e caratteristiche abitazioni, compreso il laboratorio Muse di Cecilia Martin Birsa e le sue opere in pietra.





I parametri

Fotocamera NIKON D750 Obiettivo Nikon 24-120 f 4

Tempo di scatto 1/400; Diaframma f4; Zoom 24 mm; ISO 100