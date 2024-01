La Befana arriva nel Biellese, ecco gli eventi in programma

Anche nel Biellese arriva la Befana. Da Biella a Valdilana, passando per Cossato e Portula, sono davvero tanti gli appuntamenti da non perdere nella giornata odierna. Per l'occasione, sarà consegnato carbone o tanti dolciumi per i più piccoli? Non resta che partecipare.

Ecco gli appuntamenti:

- Vigliano, arriva la Befana alla pro loco dalle ore 10

- Occhieppo Superiore, arriva la Befana a Villa Mossa alle 15,30

- Portula, frazione Castagnea, verrà appesa la calza più lunga d'Italia al campanile della chiesa

- Cossato, dalle 15 giochi in piazza arriva la Befana alle 16, in piazza Croce Rossa

- Marchetto, befana al presepe dopo le 14,30

- Callabiana, alla sede della pro loco giochi e dolci per tutti, merenda per i bimbi dalle 15,30

- Ponderano, 8^ Edizione Moto Befana Interforze Benefica, organizzata dai PROTECTORS LE MC ITALY e con la partecipazione di AIDO e Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è alle 10 circa, presso la Piazzetta URSIS B. dei Protectors, nell'area verde dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

- Ponzone, arriva la Befana in compagnia dei Vigili del Fuoco

- Biella, ArRiva la Befana alla sua 4 edizione. Dalle 15 giochi per bimbi in piazza, alle 17 Befana scende dal campanile

- Masserano, arriva la Befana