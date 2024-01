Epifania: origine e storia della festa che si celebra il 6 gennaio

È arrivata la Befana e come da tradizione si porta via tutte le feste. Feste che si chiudono comunque con l’attenzione per i più piccoli. Ma in quanti di noi ricordano davvero il vero significato, le origini di questo appuntamento?

L’Epifania è una festa cristiana e il suo nome deriva dal greco antico. Vuol dire “Mi manifesto” e si festeggiava già dai tempi del Secondo Patriarca di Costantinopoli, l’attuale Istanbul. La ricorrenza è legata alla visita dei Re Magi, arrivati da Oriente per adorare il Signore.

Nel corso del tempo, l’Epifania si è arricchita di moltissimi significati. La Befana stessa altro non è che la popolarizzazione della festa religiosa. Perché si dice Befana? Semplice: è una contrazione del termine greco Epifaneia, che poi si è trasformato in befania e poi in Befana. Una vecchia brutta, ma buona dentro, che il 6 gennaio di ogni anno si preoccupa di portare in dono dolciumi, caramelle e frutta secca nelle calze appese ai caminetti o in altri posti “strategici” della casa.

Attenzione, però: questo vale solo per i bimbi buoni, perché per quelli “monelli” sono previsti tutt’altri doni, come carbone, cenere, cipolle, aglio, carote.