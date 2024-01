Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024.

L’umidità pervade l’intera regione che in questi giorni sarà coperta da cieli parzialmente o molto nuvolosi, con piogge sparse e incerte.

Nella giornata di oggi, sabato 6 gennaio, secondo 3Bmeteo, durante l’intera giornata non sono previste precipitazioni. Le temperature varieranno da un minimo di 3° C e un massimo di 11° C . Nel pomeriggio non sono previste variazioni e i venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata.

Domenica 7 le nuvole tenderanno ad addensarsi, in particolare nel pomeriggio e non sono previste precipitazioni. Le temperature varieranno dai 5° C agli 8° C e i venti saranno moderati al mattino per affievolirsi durante il pomeriggio.

Per il finesettimana non sono presenti allerte meteo.