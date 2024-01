Biella, il Servizio Dipendenze si trasferisce all’ex Macello

Il Servizio Dipendenze dell’ASL Biella si trasferirà dall’attuale sede di Via Delleani all’ex Macello di Via Ivrea 20.

Questo è l’accordo raggiunto tra Regione Piemonte, proprietaria di una parte dell’immobile, e ASL Biella al termine di un iter iniziato ad inizio 2021.

Precisamente a febbraio 2021, ASL, anche a seguito di segnalazioni circa le criticità causate dall’utenza del Servizio Dipendenze agli abitanti di via Delleani e zone limitrofe, chiese a Regione Piemonte l’attribuzione ad utilizzare la parte di sua proprietà dell’ex Macello per il Servizio Dipendenze e per altri servizi territoriali, e la concessione di risorse economiche necessarie alla riqualificazione dell’immobile.

Nel luglio 2021, Regione Piemonte riconobbe ad ASL Biella il finanziamento di Euro 1.399.177 per la riqualificazione, e nel novembre successivo autorizzò l’attribuzione dell’ex Macello in comodato gratuito alla stessa ASL per 30 anni.

I passi successivi nel 2023. A settembre, l’autorizzazione del Ministero della Cultura alla stipula del contratto di comodato d’uso per parte vincolata dell’immobile. Ad ottobre, l’approvazione di uno schema di contratto da parte di Regione Piemonte. A novembre i parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Dipendenze ha all‘utilizzo della nuova sede. A dicembre la delibera del Direttore Generale, con cui ASL ha accettato lo schema di contratto di comodato, atto preliminare alla prossima firma dello stesso.