Open Day alla Scuola dell'Infanzia di Strona, FOTO

Martedì 9 gennaio 2024 dalle ore 16.30 alle 18.00 la scuola dell'Infanzia di Strona aprirà le sue porte alle famiglie per l'Open Day.

Le maestre mettono in campo diversi progetti durante l'anno da quello dell' Accoglienza, allo Star bene a scuola, al progetto di Educazione civica, Scuola All'aperto, Psicomotricità e Progetto Alimentare. E non solo. Durante l'anno i piccoli vengono coinvolti anche i laboratori di Musica e teatro, Lingua Inglese e molto altro.

Lampade a led, giochi e arredi nuovi, sostegno ai progetti didattici, nuovo scuolabus sono parte degli investimenti realizzati dall’Amministrazione. L’edificio è strutturato su tre piani per un totale di 6 locali più servizi, all’interno, due saloni per le attività, angoli dedicati alla lettura e a giochi, una spaziosa sala mensa, una zona relax ed una piccola palestra.

Insegnanti e amministratori vi aspettano per visitare la scuola e parlare con loro, per conoscervi e presentare tutte le attività nelle quali coinvolgeranno i bimbi.

E per chi non avesse la possibilità martedì 9, potrà comunque visitare la scuola in qualsiasi momento telefonando al numero 015742244.

La scuola si trova in Frazione Fontanella Ozino 98 Strona.